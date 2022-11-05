Супротивники ведуть наступальні дії на трьох напрямках, поділилися у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу українські війська відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00, супротивник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій українських військових на окремих напрямках.

Крім того, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проводить обстріли українських підрозділів вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області", - розповіли у Генштабі.

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Зранку 4 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що упродовж минулої доби українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Спірне, Верхньокамʼянське, Мар’їнка, Водяне, Павлівка та Новомихайлівка Донецької області.

Українська авіація завдала по супротивнику 21 удар, під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів ворожої протиповітряної оборони.

5 листопада стало відомо, що на півдні наші захисники знищили ще понад 30 загарбників, техніку ворога та три склади боєприпасів.

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