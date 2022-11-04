Українські захисники влучили по готелю в Олешках, де перебували загарбники – детонація тривала дві години.

Сили оборони України продовжують наступ на півдні. Так, у Херсонській області ЗСУ вдарили по скупченню російських загарбників у Олешках.

Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі "Еспресо", вночі було накрите розташування військових РФ в Олешках.

"Наша артилерія продовжує відпрацювання по ворогу. Попадання в скупчення рашистів в Олешках", - заявив він.

Разом з тим в Олешках росіяни проводять примусове виселення населення – так звану "евакуацію", і розміщують там свої військові частини, військових розселяють в будинки.

Виселення населення відбувається на всьому Лівобережжю, підкреслив Хлань. За його словами, в Новій Каховці і Каховці жителів протягом дня з гучномовців закликають евакуюватися - йде інформаційна атака на людей. Водночас загарбники після оголошення "евакуації" почали розграбування Нової Каховки, а набережну міста заставили дотами, схожими на "бетонні туалети", додав він.

Раніше Олешківський міський голова Євген Рищук підтвердив, що в районі поблизу села Раденськ на захопленій військовими РФ території Херсонщини зафіксовано попадання в готельний комплекс, детонація тривала протягом двох годин.

"Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: Херсон

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, ЗСУ 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

Напередодні повідомлялося, що поруч з Олешками в Херсонській області детонував склад окупантів з боєкомплектом.

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