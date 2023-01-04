На українській території знищено ще кілька танків ворога, зазначив Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні за добу зросли на 720 окупантів.

Тепер загальні бойові втрати супротивника в нашій державі становлять близько 108 910 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На нашій землі також ліквідували ще два танки супротивника, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, три безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Вранці 4 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку і намагаються покращити своє тактичне положення на Лиманському, Куп'янському та Авдіївському.

Крім того, стало відомо, що українські воїни упродовж минулої доби відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Станом на 3 січня загальні втрати Росії в Україні були на рівні близько 108 тис. 190 ворогів.

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