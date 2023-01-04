Супротивник на трьох напрямках намагається покращити своє тактичне положення, зазначили у Генштабі.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 10 населених пунктів.

Супротивник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх окупаційних військ на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар'їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області", - зазначили у Генштабі.

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На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Зазначається, що ворог протягом минулої доби завдав сім ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Унаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення.

У Генштабі зауважили, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території нашої держави.

Війна в Україні - останні новини, які варто знати

Українські воїни дають гідну відсіч росіянам - наприкінці літа пішли у контрнаступ та вже звільнили понад 1 тис. 800 населених пунктів.

Вранці 4 січня Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати РФ в Україні - Сили оборони поцілили, зокрема, у п'ять районів зосередження ворожої військової техніки та живої сили, уразили склад боєприпасів і пункт управління безпілотниками.

Станом на 3 січня на нашій землі ліквідували близько 108 тис. 190 ворогів.

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