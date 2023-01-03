За добу, зокрема, знищено 750 загарбників, 5 ворожих танків, 7 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та гелікоптер.

З 24 лютого українські військові ліквідували понад 108 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 108 тис. 190 осіб, 750 з яких знищено минулої доби.

Також ворог втратив 3 тис. 36 танків (5 за минулу добу), 6,1 тис. бойових броньованих машин (7 за добу), 2 тис. 33 артилерійські системи (6 за добу), 424 реактивні системи залпового вогню (1 за добу), 214 засобів протиповітряної оборони (1 за добу), 283 літаки, 270 гелікоптерів (1 за добу), 1 тис. 839 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 за добу), 723 крилаті ракети, 16 кораблів/катерів, 4 тис. 735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (10 за добу), 181 одиницю спецтехніки.

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Удари ЗСУ по позиціях росіян за добу

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", повідомили раніше у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ.

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