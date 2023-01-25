У Бахмуті українські військові контролюють ситуацію, зазначили у Генштабі.

Збройні сили України вийшли з міста Соледар Донецької області, оскільки російські окупанти зрівняли його з землею.

Ситуація в Бахмуті під контролем ЗСУ, наші воїни дають відсіч супротивнику, розповів спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. За його словами, українські воїни залишатимуться у цьому місті, поки там є підвали і є можливість утримувати його територію.

"Дивно, коли говорять про те, що ЗСУ мають звідкись вийти. Завдання всіх Сил оборони - воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, оскільки воїни звідти не виходять", - заявив спікер.

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Бої на Донбасі - сьогодні це варто знати

На сході України йдуть запеклі бої. Вранці 25 січня стало відомо, що росіяни намагалися наступати на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Біля низки населених пунктів українські воїни відбили атаки противника.

Запеклі бої йшли за Соледар і Бахмут, росіяни зазнавали величезних втрат і буквально йшли по трупах своїх же посіпак. Бахмут став справжньою фортецею захисників України.

25 числа представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наші війська вийшли з Соледара і закріпилися на підготовлених рубежах оборони. За його словами, ЗСУ виконали завдання - не дозволили росіянам прорватися "на Донецькому напрямку фронту і увійти в тил, а потім рухатися на оперативний простір".

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