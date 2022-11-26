Загалом з 24 лютого орієнтовно знищено близько 86 тис. 710 російських загарбників.

Українські військові минулої доби ліквідували ще близько 560 російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого орієнтовно становлять близько 86 тис. 710 осіб, 560 з яких знищено минулої доби.

Також ворог втратив 2 тис. 901 танк (2 за добу), 5 тис. 848 бойових броньованих машин (4 за добу), 1 тис. 896 артилерійських систем (1 за добу), 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів ППО, 278 літаків, 261 гелікоптерів, 1 тис. 554 безпілотників оперативно-тактичного рівня (1 за добу), 531 крилату ракету, 16 кораблів/катерів, 4 тис. 406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (2 за добу), 163 одиниці спеціальної техніки.

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Втрати Росії в Україні: що відомо

За даними Генштабу, відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області – місцеві морги переповнені "200-ми" загарбниками.

Крім того, підтверджено втрати російських окупантів за 24 листопада на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Як розповів раніше радник ОП Олексій Арестович, навіть коли інтенсивність бойових дій на фронті знижується, російські війська в Україні щодня втрачають убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв втрати окупантів зростають до 1000 на день.

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