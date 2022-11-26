Двох поранених оперативно госпіталізували.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підірвалася автівка з російськими окупантами. Загинув військовий "чиновник", який перебував за кермом.

Як повідомляє Маріупольський спротив у Telegram та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, автомобіль ввтомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований у болотний камуфляж, підірвався 24 листопада на дорозі біля вул. Громової 63 поблизу окупаційної адміністрації. За кермом перебував військовий "чиновник" – росіянин з-поміж новоприбулих.

Ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, отримали поранення. Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили в донецький госпіталь, другий - отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває в Маріупольській лікарні №2.

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За даними Андрющенка, "водій не вижив". Він також опублікував кілька кадрів з місця події.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

21 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про рух колони російської техніки через окуповане місто. Російські окупанти почали перекидати техніку та військових, які прибули з Херсонщини, в напрямку Запоріжжя.

Крім того в тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі за вказівкою ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна розпочнеться хвиля "зачисток" через колективну скаргу щодо житла на ім’я депутата Держдуми РФ, куратора окупації міста Дмитра Сабліна.

Раніше повідомлялося, що колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що після звільнення Херсона від окупантів українські військові можуть вже цієї зими деокупувати Маріуполь та Мелітополь.

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