Також Генштаб підтвердив втрати російських окупантів на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

В Україні розпочалася 276-та доба повномасштабної війни, розв'язаної Росією, окупанти не припиняють завдавати ударів по цивільних об’єктах.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 листопада, нині ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, перегруповує війська задля посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському й Новопавлівському напрямках.

Разом з тим, у відповідь українські захисники відбивають спроби загарбників РФ наступати та завдають їм втрат. Зокрема, відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області – місцеві морги переповнені "200-ми" загарбниками.

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"Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги — тілами мертвих загарбників", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗС України.

Також підтверджено втрати російських окупантів за 24 листопада на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

"У Мелітополі було знищено їхній склад боєприпасів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади розбиті у Василівському районі: тут до 130 загарбників поранено, також знищено сім одиниць різної військової техніки. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні: втрати РФ

За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ у війні проти України серед особового складу на 25 листопада вже становлять 86 150 осіб.

Російська влада стверджує, що на війні загинули нібито лише 5937 військових.

Путін на зустрічі з нібито матерям учасників війни проти України порівняв втрати особового складу РФ зі смертями в ДТП та від алкоголізму.

Як пишуть ЗМІ, влада РФ очікує, що до весни втрати в війні в Україні складуть близько 100 тисяч осіб, більша частина з яких буде з мобілізованих.

Як розповів радник Офісу президента Олексій Арестович, навіть коли інтенсивність бойових дій на фронті знижується, російські війська в Україні щодня втрачають убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв втрати окупантів зростають до 1000 на день.

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