Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворожого особового складу та військової техніки, поділилися у Генштабі.

Упродовж минулої доби, 15 березня, українські воїни завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому вранці, 16 числа. "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу", - йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, що станом на 15 березня на українській землі вже ліквідували, зокрема, 304 літаки супротивника, а також 2132 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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Вороги намагаються наступати на низці напрямків: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Шахтарському та Мар’їнському. На цих напрямках 15 березня захисники України відбили понад 75 ворожих атак.

Увечері 15 числа Генштаб ЗСУ повідомляв, що за добу наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також ворожий пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, дві радіолокаційні станції та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

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