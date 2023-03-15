За минулу добу знищено 980 російських загарбників, і після цього загальні втрати Росії в Україні на сьогодні, 15 березня, перетнули нову "психологічну позначку".
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року орієнтовно склали близько 161520 загарбників.
Також ліквідовані:
- танків - 3492 (+8) одиниці,
- бойових броньованих машин - 6799 (+10),
- артилерійських систем - 2528 (+9),
- РСЗВ - 502 (+7),
- засоби ППО - 262 (+2),
- літаків - 304,
- гелікоптерів - 289,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12),
- крилаті ракети - 907,
- кораблі/катери - 18,
- автомобільна техніка та автоцистерни - 5377 (+10),
- спеціальна техніка - 257 (+1).
Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати
Генштаб ЗСУ вранці 15 березня повідомив, що захисники української держави на сході відбили понад 90 атак з боку супротивника. Росіяна атакували захисників України на таких напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському.
Вороги зазнають величезних втрат на нашій землі. Станом на 14 березня загальні втрати росіян в Україні становили близько 160540 окупантів.