В Україні ліквідували, зокрема, ще вісім ворожих танків.

За минулу добу знищено 980 російських загарбників, і після цього загальні втрати Росії в Україні на сьогодні, 15 березня, перетнули нову "психологічну позначку".

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року орієнтовно склали близько 161520 загарбників.

Також ліквідовані:

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танків - 3492 (+8) одиниці,

бойових броньованих машин - 6799 (+10),

артилерійських систем - 2528 (+9),

РСЗВ - 502 (+7),

засоби ППО - 262 (+2),

літаків - 304,

гелікоптерів - 289,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12),

крилаті ракети - 907,

кораблі/катери - 18,

автомобільна техніка та автоцистерни - 5377 (+10),

спеціальна техніка - 257 (+1).

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 15 березня повідомив, що захисники української держави на сході відбили понад 90 атак з боку супротивника. Росіяна атакували захисників України на таких напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському.

Вороги зазнають величезних втрат на нашій землі. Станом на 14 березня загальні втрати росіян в Україні становили близько 160540 окупантів.

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