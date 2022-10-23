За добу окупанти завдали два ракетних та 25 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах семи населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області", - зазначили у Генштабі.

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Зауважується, що загалом за добу окупанти завдали два ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Водночас зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури з території Білорусі. Зокрема й із застосуванням ударних безпілотників іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Куп'янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка; на Бахмутському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Озарянівки, Опитного, Соледара та Яковлівки Донецької області; на Авдіївському та Запорізькому - з танків та артилерії різних типів, в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського, Водяного, Новомихайлівки, Мар'їнки, Пречистівки, Новополя, Новосілки та Залізничного.

"На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області", - повідомили у Генштабі.

Війна РФ проти України: останні новини

22 жовтня Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити. Того ж дня він відповів на погрози РФ та попередив Путіна про наслідки у разі удару по "центру прийняття рішень".

Зранку у Генштабі повідомили, що за минулу добу українські військові ліквідували 400 окупантів. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста України, проте Збройні сили дають рашитам гідну відсіч.

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