Українські воїни ліквідували ще кількох супротивників.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели розвідку в тилу російських загарбників і знищили там патруль супротивника.

Ліквідовані три супротивника, наші воїни не зазнали втрат, йдеться на каналі Сил спецоперацій ЗСУ в Telegram. "Під час проведення розвідки в тилу противника група ССО помітила ворожий патруль. Оцінивши обстановку, командиром групи прийнято рішення вступити в бій з противником", - йдеться у повідомленні.

У Силах спецоперацій зазначили, що окупанти навіть в тилу завжди почуватимуть в небезпеці.

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Генштаб ЗСУ вранці повідомив, що росіяни намагалися наступати на низці напрямків, зокрема, на Бахмутському та Лиманському, й зазнав провалів.

Супротивники на українській землі вже зазнали величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні становлять 196920 окупантів. Крім того, знищено багато техніки ворогів, у тому числі 7287 бойових броньованих машин.

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