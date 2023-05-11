"Найгарячіші" бойові дії тривають за два міста, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти упродовж минулої доби намагалися наступати на низці напрямків й отримали по зубах.

На Мар’їнському, Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках наші воїни відбили 39 атак з боку супротивника, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому вранці 11 травня. За його даними, "найгарячіші" бої тривають за такі міста - Мар’їнка й Бахмут.

У Генштабі додали, що на Бахмутському напрямку провалився наступ супротивника на Бахмут, а на Мар’їнському - Сили оборони України відбили численні ворожі атаки біля Мар’їнки.

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"…На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва… На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки… На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав", - зазначається у повідомленні.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Увечері 10 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог зосереджує головні зусилля на таких напрямках - Бахмутському, Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському.

Раніше у цей же день командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив хорошу новину - біля Бахмута на окремих ділянках фронту супротивники відступили на кілька кілометрів під натиском наших воїнів.

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