Було знищено по понад 40 одиниць бойових броньованих машин та артилерійських систем ворога.

Армія Російської Федерації несе великі втрати на війні проти України. За минулу добу ліквідували ще понад 900 російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

особового складу - близько 302 420 (+930 за добу) осіб;

танків - 5 241 (+18) одиницю;

бойових броньованих машин – 9 877 (+43);

артилерійських систем – 7 292 (+42);

реактивних систем залпового вогню - 850 (+4);

засобів протиповітряної оборони - 566 (+3);

літаків / гелікоптерів - 322 (+1) / 324;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 488 (+20);

крилатих ракет – 1 549 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 658 (+34);

спеціальної техніки – 1 032 (+13).

Також с початку повномасштабного втоогнення РФ знищено 20 одиниць кораблів/катерів було 20 одиниць, підводних човнів – 1.

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Ситуація на фронті станом на 2 листопада 2023 - головні новини

Раніше аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті з посиланням на російських блогерів повідомили, що ЗСУ утримують свої позиції та проводять атаки на лівому березі Херсонської області.

За словами блогерів, Сили оборони України атакували ворога біля Пойми та Піщанівки. Водночас район біля села Кринки вони замінували, щоб ускладнити атаки російській піхоті.

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