Туди увійдуть і колишні "вагнерівці".

Росіяни формують нові підрозділи Росгвардії для перекидання на тимчасово окуповані території України. Там вони проводимуть "контрдиверсійні заходи".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що табір для майбутніх підрозділів росіяни обладнують під Воронежем.

"До складу угруповань увійдуть терористи з неіснуючої вже ПВК "Вагнер" та новобранці. Наметове містечко розраховано на 10 тисяч чоловік. За даними місцевих, новобранці та колишні "вагнерівці" повинні будуть прибувати на бойове злагодження та формування нових підрозділів після 3 листопада", – йдеться у повідомленні.

Основне завдання цих підрозділів – це "протидиверсійні заходи" на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти відправили на "фільтрацію" вже понад 400 тисяч мешканів Донецької області. За даними ЦНС, на території області функціонують 17 "фільтраційних пунктів", де українців піддають тиску та тортурам. Зокрема, вони є в Донецьку, Маріуполі, Мангуші, Дебальцевому та інших населених пунктах області.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Херсонщині та Луганщині росіяни почали масову перевірку українців на "лояльність" до російського режиму. Окупанти хочуть створити базу "нелояльних мешканців".

Вас також можуть зацікавити новини: