Ворог завдає важких авіаударів та ударів з термобаричної артилерії.

Збройні сили України утримують свої позиції та проводять атаки на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті з посиланням на російських блогерів. Ті стверджують, що біля Кринок наразі ведуться бойові дії.

За словами блогерів, Сили оборони України атакували ворога біля Пойми та Піщанівки. При цьому район біля села Кринки вони замінували, щоб ускладнити атаки російській піхоті.

Відео дня

Також зазначається, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції. При цьому окупанти завдають важких авіаударів та ударів з термобаричної артилерії.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі Херсонської області

Напередодні начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк заявила, що українські війська знищують потенціал ворога на фронті. На материковій частині лівого берега ворог намагається визначитись, яка ділянка місцевості для нього буде більш сприятливою для закріплення.

Минулої доби в ISW повідомили, що ЗСУ утримують позиції у Кринках, поблизу Антонівського шосе та залізничних мостів, а також намагались прорвати оборону ворога в районі Пищанівки та Пойми.

Вас також можуть зацікавити новини: