Українські Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам. Так, за минулу добу знищено близько 1440 росіян, загальні втрати особового складу Росії у війні становлять уже 689 тисяч 040 осіб.
Крім того, як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу знищено чимало російської техніки, зокрема, 4 танки, 23 бойових броньованих машини, 39 артилерійських систем.
Також українські бійці знищили 73 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 100 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.
Як зазначають у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО та дві гармати противника.
Війна в Україні - останні новини
За даними аналітиків проєкту DeepState, російські війська окупували село Левадне в Донецькій області, а також просунулись біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.
Крім того, як зазначав аналітик ForbesДевід Акс, росіяни досягли околиці села Вишневе, і якщо їм вдасться його захопити, вони зможуть частково оточити Селидове. У такому разі українським силам не залишиться іншого виходу, як відступити з міста. І тоді росіяни зможуть наступати далі на Покровськ, який є їхньою головною метою.