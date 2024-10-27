За минулу добу знищено понад 1400 росіян та десятки одиниць ворожої техніки.

Українські Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам. Так, за минулу добу знищено близько 1440 росіян, загальні втрати особового складу Росії у війні становлять уже 689 тисяч 040 осіб.

Крім того, як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу знищено чимало російської техніки, зокрема, 4 танки, 23 бойових броньованих машини, 39 артилерійських систем.

Також українські бійці знищили 73 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 100 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

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Як зазначають у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО та дві гармати противника.

Війна в Україні - останні новини

За даними аналітиків проєкту DeepState, російські війська окупували село Левадне в Донецькій області, а також просунулись біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.

Крім того, як зазначав аналітик ForbesДевід Акс, росіяни досягли околиці села Вишневе, і якщо їм вдасться його захопити, вони зможуть частково оточити Селидове. У такому разі українським силам не залишиться іншого виходу, як відступити з міста. І тоді росіяни зможуть наступати далі на Покровськ, який є їхньою головною метою.

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