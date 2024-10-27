Ворог просунувся ще у семи населених пунктах.

Ворог продовжує просуватися у Донецькій області, і за минулу добу окупував ще один населений пункт, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що російські війська окупували Левадне, а також просунулись біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.

Крім того, зазначають аналітики, ворог продовжує посилювати тиск по лінії Шахтарське-Богоявленка.

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"На Шахтарське сьогодні відбувався накат колони з щонайменше 9 ОВТ. Окупанти намагаються повноцінно закріпитися в селі і їздять туди як до себе додому. Ворог штурмує західні околиці Богоявленки та Новоукраїнки", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, окупанти після двох місяців безуспішних атак передмістя Селидового, змогли прорватися в міську забудову тепер буквально завалюють місто живою силою.

Водночас на островах у Херсонській області російські окупанти потрапили у скрутне становище через відсутність ротації та постійні обстріли ЗСУ. Через проблеми з логістикою їжі та боєкомплекту їм не вистачає, вони їдять жаб і очерет.

Тим часом Росія продовжує накопичувати війська КНДР у Курській області - за оцінками NYT, до понеділка там буде вже близько 5 тисяч елітних північнокорейських військових.

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