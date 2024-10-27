Росіяни досягли околиці села Вишневе і в разі його захоплення зможуть частково оточити Селидове.

Російські війська не припиняють наступу на Селидове, намагаючись оточити місто, яке є перешкодою перед їхньою головною метою - захопленням Покровська.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, у суботу російські війська прорвалися на південь від Селидового, просунулися вздовж недіючої залізниці і досягли околиці села Вишневе. При цьому, якщо росіянам вдасться захопити цей населений пункт, вони зможуть частково оточити Селидове, зазначає Акс.

Як заявляв Український Центр оборонних стратегій, українські війська утримують свої позиції у Вишневому, але це утримання "може бути неміцним".

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Як зазначає Акс, це стандартна російська тактика - частково оточити укріплене поселення, щоб примусити захисників відступити - як це нещодавно сталося у Вугледарі:

"Те, що на околицях Вишневого є росіяни, означає, що українці в Селидовому... ймовірно, будують плани щодо відступу".

Він зазначає, що Покровськ, як і раніше, є метою для російської армії, оскільки це південний якір "укріпленого поясу" міст, що простягнувся на південь від Слов'янська.

Однак Покровськ - це набагато складніша мета, ніж Селидове, підкреслює аналітик. Так, Центр оборонних стратегій вважає, що оборона міста витримає зиму і майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника.

Ситуація на східному фронті

Як зазначав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, окупанти після двох місяців безуспішних атак передмістя Селидового змогли прорватися в міську забудову і тепер буквально завалюють місто живою силою.

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, ситуація в Селидовому переросла в стадію критичної - і, найімовірніше, Силам оборони доведеться залишати місто.

При цьому пресофіцер 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов зазначав, що росіяни поки що не стирають Селидове з лиця землі, бо, імовірно, хочуть у майбутньому задіяти його для наступу на Покровськ.

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