"Часткова" мобілізація стане повною, переконаний він.

Сукупні втрати Російської Федерації в Україні складають близько 150 тисяч осіб.

Про це розповів радник офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

Так він прокоментував часткову мобілізацію в Росії і слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу про втрати.

"Ти розумієш, до речі, чому 300 тисяч оголосили? Хоча це ніфіга не 300 тисяч. І мобілізація не часткова, а повна насправді, це вони її так назвали. Жоден російський громадянин не зможе проконтролювати, а скільки ж реально призвали - 300, 305, 320, 340, 360 і так далі. Ніхто. Але цифра ця дуже проста. У них втрати сукупні під 150 і вони закликають подвійний комплект. Причому вони свідомо списали наступні 150 тисяч, а наступні 150, за їхнім задумом, повинні перемогти. Ось така історія", - пояснив радник Офісу президента України.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. У Кремлі заявили, що хочуть призвати 300 тисяч росіян.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати Росії з 24 лютого становлять 5937 осіб. А 90% поранених, за його словами, вже "повернулися в стрій".

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж вважає, що Росія втратила в Україні понад 55 тисяч убитими і 60-70 тисяч пораненими.

Вас також можуть зацікавити новини: