Водночас ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, завдаючи окупантам значних втрат.

Впродовж минулої доби російські загарбники посилили спроби штурмів та атак одразу на кількох напрямках. Однак, усі вони виявилися безуспішними. Зокрема, за добу відбулося 68 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області. Там українські захисники та захисниці відбили понад 10 атак противника.

Крім того, безуспішні спроби відновити втрачені позиції окупанти здійснили й на Бахмутському напрямку - біля Кліщіївки та Андріївки, де оборонці України відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.

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Водночас, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. На цьому напрямку українська армія завдає ворогу потужних втрат у живій силі та техніці, українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Незважаючи на те, що для підтримки своїх військ окупанти застосовують авіацію, українські війська стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де Сили оборони України відбили близько 20 атак.

На Шахтарському ж напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області, а на Мар’їнському - в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.

Крім того, на Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, однак успіху не мали.

Водночас, українські оборонці продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Там ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня російські загарбники активізували активні штурмові дії поблизу Авдіївки, маючи намір оточити місто. На цьому напрямку ЗСУ завдали росіянам шалених втрат, через що наразі ворог здійснює певні перегрупування, підтягує техніку та особовий склад.

За даними начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, наразі окупанти готуються до третьої хвилі наступу. На його думку, вона буде потужнішою за попередні, бо росіяни роблять висновки з помилок.

Крім того, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжують наземну активність на лівому березі Херсонської області. Із посиланням на російських пропагандистів, ISW стверджує, що ЗСУ утримують позиції у Кринках, поблизу Антонівського шосе та залізничних мостів. Там нібито тривають бої.

Крім того, повідомляється, що українська армія нібито намагалися прорвати оборону росіян неподалік Пищанівки та Пойми.

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