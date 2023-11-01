Українська авіація завдала 18 ударів по ворожих позиціях та техніці.

Впродовж минулої доби оборонці Україні вчергове успішно вгатили по позиціях росіян, знищивши ворожі пункти управління, десятки одиниць техніки та склади з боєприпасами противника.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по пункту управління та два - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район скупчення російських військових, їхнього озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів ворога.

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Водночас, за даними Генштабу, минулої доби терористичні війська РФ завдали вісім ракетних та 97 авіаційних ударів, а також здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. В результаті атак є загиблі та поранені цивільні, також зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Зокрема, авіаційних та артилерійських ударів зазнали сотні населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, цієї ночі вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Українська протиповітряна оборона знищила ракету та 18 ударних БпЛА.

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За дании Повітряних сил, цієї ночі росіяни випустили по Україні ракету Х-59 та "шахеди" з Курської області РФ, а також ударні дрони з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ.

Ціллю російських терористів були об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти.

За даними Полтавської ОВА, вночі росіяни поцілили по нафтопереробному заводу у Кременчуці Полтавської області. Там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Наразі ситуація контрольована, про постраждалих не повідомляється.

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