Техніку ворога знищено зенітними ракетними підрозділами армії України сьогодні близько 10:30.

У суботу, 3 вересня, на Донеччині Повітряні Сили Збройних Сил України знищили гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост".

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

"Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост", – сказано у повідомленні.

Відео дня

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська без оголошення війни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну.

Супротивники обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти. Ворогові вдалося захопили низку населених пунктів на сході та півдні нашої країни.

ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам. Наприкінці серпня на півдні нашої країни захисники розпочали контрнаступ.

Станом на 3 вересня на українській землі ліквідували приблизно 49 050 супротивників, зокрема, 205 гелікоптерів та 864 безпілотники.

Вас також можуть зацікавити новини: