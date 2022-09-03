У нашій країні були знищені ще 25 ворожих танків.

Втрати РФ у війні з Україною впритул наблизилися до нової психологічної позначки – склали приблизно 49 050 осіб.

За добу в нашій країні були знищені ще 350 супротивників, повідомив Генштаб Збройних сил України у Facebook.

За його даними, на нашій землі були ліквідовані ще 25 ворожих танків, 37 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 4 реактивних системи залпового вогню, 1 літак, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет і 21 одиниця автомобільної техніки.

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Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, війська Росії без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти, і захопили низку населених пунктів на сході та півдні нашої країни.

ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Наприкінці серпня на півдні нашої країни воїни почали контрнаступ.

Станом на 2 вересня стало відомо, що на нашій землі було знищено близько 48 700 загарбників.

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