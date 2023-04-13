Також за добу росіяни втратили немало техніки на українському полі бою.

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на війні в Україні, за добу ЗСУ знищили ще 540 росіян. Загальні бойові втрати з початку повномасштабного вторгнення РФ сягнули позначки в 180 тисяч 590 путінських військових.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу у Росії поменшало бойових броньованих машин (мінус 10 одиниць), артсистем (7), засобів протиповітряної оборони (1), БПЛА (5), автомобільної техніки та автоцистерн (7) й спецтехніки (1).

Загальні втрати путінської армії у техніці з 24.02.2022:

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танків – 3646

бойових броньованих машин ‒ 7053

артилерійських систем – 2777

РСЗВ – 535

засобів ППО – 283

літаків – 307

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339

крилатих ракет – 911

кораблів /катерів – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5637

спеціальної техніки – 320.

Ситуація на фронті станом на 13 квітня 2023

За минулу добу російські війська здійснили понад 45 атак на чотирьох оперативних напрямках фронту – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському, повідомляв Генштаб ЗСУ.

У районі Бахмута тривають найбільш запеклі бої. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках найжорстокіші боєзіткнення йшли за власне Мар'їнку. На інших напрямках активних наступальних дій ворога за останню добу не було.

А авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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