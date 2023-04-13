Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на війні в Україні, за добу ЗСУ знищили ще 540 росіян. Загальні бойові втрати з початку повномасштабного вторгнення РФ сягнули позначки в 180 тисяч 590 путінських військових.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу у Росії поменшало бойових броньованих машин (мінус 10 одиниць), артсистем (7), засобів протиповітряної оборони (1), БПЛА (5), автомобільної техніки та автоцистерн (7) й спецтехніки (1).
Загальні втрати путінської армії у техніці з 24.02.2022:
- танків – 3646
- бойових броньованих машин ‒ 7053
- артилерійських систем – 2777
- РСЗВ – 535
- засобів ППО – 283
- літаків – 307
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339
- крилатих ракет – 911
- кораблів /катерів – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5637
- спеціальної техніки – 320.
Ситуація на фронті станом на 13 квітня 2023
За минулу добу російські війська здійснили понад 45 атак на чотирьох оперативних напрямках фронту – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському, повідомляв Генштаб ЗСУ.
У районі Бахмута тривають найбільш запеклі бої. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках найжорстокіші боєзіткнення йшли за власне Мар'їнку. На інших напрямках активних наступальних дій ворога за останню добу не було.
А авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.