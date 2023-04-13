Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили.

ЗСУ 12 квітня продовжили завдати точних ударів по скупченнях сил і техніки російських окупантів, йдеться у ранковому зведенні Генштабу у Facebook.

Повідомляється, що Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, захисникам вдалось "приземлити" два ворожих БпЛА типу "Орлан-10".

Відео дня

Своєю чергоою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Зокрема, вже ліквідовано 180 050 ворогів, 2 334 дрони оперативно-тактичного рівня, 3 646 танків та 2 770 артилерійських систем.

Водночас, за підрахунками ORYX, у боях ЗСУ за цей період знищили понад 10 тисяч одиниць російської техніки, понад 2 тисячі одиниць ЗСУ вдалося "затрофеїти". В України втрати у техніці менші втричі.

Війна новини - актуальне

За минулу добу російські війська здійснили понад 45 атак на чотирьох оперативних напрямках фронту – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

У районі Бахмута тривають найбільш запеклі бої. Росіяни намагаються взяти під свій повний контроль саме місто, а також ведуть наступ без видимого успіху на північ від Хромово і біля Богданівки і Предтечино.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках найжорстокіші бої йшли за власне Мар'їнку.

Вас також можуть зацікавити новини: