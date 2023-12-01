Знищено, зокрема 341 танк та 681 артилерійську систему загарбників.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив про втрати російських окупантів за місяць.

У своєму офіційному Telegram-каналі він зазначив, що у листопаді Силами оборони України було ліквідовано близько 28 тисяч 550 осіб особового складу противника та знищено 3 тисяч 90 одиниць російського озброєння та військової техніки.

Йдеться, зокрема про 341 танк, 538 бойових броньованих машин, 681 артилерійську систему, 66 реактивних систем залпового вогню, 39 установок протиповітряної оборони, два кораблі, 775 одиниць автомобільної техніки та 118 одиниць спецтехніки.

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"Окрім цього, нашими захисниками збито два літаки, а також 508 БпЛА та 20 ворожих ракет", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, згідно з ранковими даними Генерального штабу Збройних сил України, в останній день осені українські військові ліквідували 1 тисячу 280 російських окупантів.

Так, за час повномасштабного вторгнення, станом на 1 грудня, Росія втратила на війні проти України вже 330 тисяч 40 своїх солдат. Також знищено було, зокрема 5 тисяч 564 танки, 10 тисяч 372 бойові броньовані машини та 7 тисяч 931 артилерійську систему.

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