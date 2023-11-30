Ракетні війська уразили радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби росіяни завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснили 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Крім того, з початку доби російські окупанти атакували Україну сімома ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131", з яких п’ять було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

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Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу загарбників.

"Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні: останні дані

Як повідомляв УНІАН, за 29 листопада ЗСУ ліквідували ще 1 тисячу 180 російських окупантів, а загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України становлять вже орієнтовно 328 тисяч 760 осіб.

Також за час повномасштабного вторгнення було знищено, зокрема 5 тисяч 551 танк, 10 тисяч 340 бойових броньованих машин та 7 тисяч 909 артилерійських систем.

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