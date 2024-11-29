Мова йде про нафтобазу "Атлас", яка є частиною російського ВПК і забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

У ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, в результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкта, фіксується щонайменше два осередки займання.

В Генштабі нагадали, що "Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки Сил оборони.

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"Окрім цього, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі додали, що завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Удари по Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта.

Як повідомили у ГУР МО, ЗСУ виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк". Зазначається, що вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

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