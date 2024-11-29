Російський чиновник повідомив, що внаслідок дронового удару на землі є наслідки.

Ростовську область РФ у ніч на п'ятницю, 29 листопада, масовано атакували безпілотники, на північному заході регіону російські окупанти нібито змогли придушити засобами радіоелектронної боротьби та ліквідувати 30 дронів.

Такою інформацією поділився губернатор Ростовської області Юрій Слюсар у своєму Telegram. За його даними, у Кам'янському районі виникла "велика пожежа на промоб'єкті". Ворожий чиновник додав, що до ліквідації загоряння залучили 109 осіб і 38 одиниць техніки.

Також губернатор "понив", що нібито внаслідок дронової атаки на хуторі Масалівка (Кам'янський район) пошкоджено покрівлю приватного будинку, у якому ніхто не мешкав, а в слободі Дяччине (Тарасівський район) через падіння уламків на приватне обійстя в житловому будинку пошкоджено засклення.

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Mash у Telegram повідомив таку інформацію:

"Горить нафтобаза у Кам'янському районі, кажуть очевидці".

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Російська територія вже не раз опинялася під дроновими ударами після того, як РФ здійснила вторгнення на українську землю.

Зокрема, в ніч на 28 листопада в Росії поскаржилися, що безпілотники атакували цілу низку регіонів, зокрема Ростовську та Брянську області. У мережі з'явилася інформація, що під ударом нібито опинився міст через річку Протока.

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