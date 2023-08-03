Зокрема, було підірвано 6 складів боєприпасів російських загарбників.

На Таврійському напрямку Силами оборони України знищено понад 20 одиниць техніки російських окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram. "Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1436 вогневих завдань. Було знищено 22 одиниці військової техніки росіян", - повідомив Тарнавський.

Зокрема, знищено один танк, 9 бойових броньованих машин (ББМ), 4 одиниці артилерійських систем та мінометів, 1 станковий гранатомет, 3 безпілотні літальні апарати та 4 одиниці автомобільної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів російських загарбників.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook, на Запорізькому напрямку, під час аеророзвідки, було виявлено групу окупантів з 7 військовослужбовців. "Завдано вогневого ураження приданим розрахунком міномета калібру 120 мм. В результаті чого ціль було знищено, особовий склад противника з позиції не вибрався. Під час ураження було знищено і польовий склад боєприпасів ворога - здетонував під час обстрілу", - йдеться у повідомленні.

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Як писав УНІАН, 2 серпня Тарнавський повідомив, що українські військові підірвали 10 складів боєприпасів російських загарбників і знищили 19 одиниць військової техніки.

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України просунулися ще до 650 метрів в глибину оборони окупантів, 1500 метрів по фронту.

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