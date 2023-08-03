Підрозділи однієї з бригад Національної гвардії просунулися до 650 метрів в глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України просунулися на сотні метрів у глибину російських загарбників, повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Нацгвардійці на Запоріжжі в складі ударних угруповань Сил оборони продовжують успішні наступальні дії та просуваються вперед, зазначив полковник.

"Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії під час наступальних дій просунулися до 650 метрів в глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту та закріпились на зайнятому рубежі",– сказав Уршалович.

Ситуація на Мелітопольському напрямку - останні новини

Генштаб ЗСУ вранці 3 серпня повідомляв, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог на Запорізькому напрямку зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. 22 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти стягнули до Мелітополя велику кількість танків і женуть колони військової техніки на Запорізький напрямок.

Вас також можуть зацікавити новини: