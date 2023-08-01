Було знищено три ББМ, сім одиниць артилерійських систем та мінометів, одну РСЗВ, одну одиницю засобів ППО, один БпЛА, дев'ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Сили оборони ЗСУ системно вибивають окупантів на Таврійському напрямку, протягом доби там було знищено 22 одиниці військової техніки противника.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 425 вогневих завдань. Було знищено 22 одиниці військової техніки противника", - заявив він.

Відео дня

Зокрема, за словами командувача, було знищено три ББМ, сім одиниць артилерійських систем та мінометів, одну РСЗВ, одну одиницю засобів ППО, один БпЛА, дев'ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Також, як зазначив Тарнавський, було знищено п'ять складів боєприпасів противника.

Втрати РФ: актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгненні орієнтовно склали 246 тис. 690 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 500 російських загарбників.

Також було знищено п'ять ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 23 артилерійських систем, два засоби ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: