Окупанти продовжують зазнавати важких втрат під Авдіївкою.

З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні від 300 до 400 тисяч військовослужбовців вбитими і пораненими.

Про це пише The Guardian з посиланням на західних чиновників, які говорили на умовах анонімності. За їхніми даними, російські загарбницькі війська щодня втрачають від 500 до 1000 солдатів в найзапекліших боях під Авдіївкою Донецької області.

Офіційні особи вважають, що контрнаступ України на Запорізькому напрямку по суті завершився, хоча вважається, що "три бригади" переправилися через Дніпро. Попри успіх у форсуванні річки, ЗСУ, швидше за все, зможуть досягти лише поступового прогресу, думають чиновники. "Жодна зі сторін не здатна провести вирішальну операцію на суші", - сказав один з них.

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Втрати Росії в Україні: що відомо

Нагадаємо, що російське Міноборони звітувало про свої втрати ще 25 березня 2022 року. Тоді вони заявляли, що втратили 1351 вбитими і 3825 пораненими.

Цієї осені повідомлялося, що російське Міністерство праці та соцрозвитку замовило 230 тисяч посвідчень загиблих ветеранів бойових дій.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти вже втратили в Україні близько 315 620 своїх військових.

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