Співрозмовники видання відзначають, що оцінити реальну кількість втрат важко.

З початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч.

Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки. За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна - не розголошує.

Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тисяч (близько 120 тисяч загиблих і 170-180 тисяч поранених). Україна втратила близько 70 тисяч убитих воїнів та 100-120 тисяч поранених.

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Видання відзначає, що окупаційні війська переважають на полі бою чи не в три рази, а Росія має більше населення, з якого можна поповнити свої лави.

За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тисяч військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська. Водночас Росія майже втричі збільшила цю кількість, маючи 1 330 000 військовослужбовців дійсної служби, резерву та воєнізованих військ - більшість з останніх з ПВК "Вагнер".

Втрати Росії та України: що відомо

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 256 510 своїх загарбників.

У квітні Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Україна втратила на війні менше військових, ніж кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині (понад 50 тисяч). Раніше стало відомо, що дані щодо українських втрат є державною таємницею.

У березні минулого року у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська втратили 1351 вбитими і 3825 пораненими. Російські ЗМІ відзначали, що у цей список не входять втрати росгвардії, ОМОНу і поліції, а також мобілізованих мешканців окупованих територій.

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