Міністерство праці РФ замовило 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів бойових дій та понад 750 тисяч посвідчень ветерана бойових дій.
Як повідомляє "Верстка", це в рази більше, ніж замовляли раніше. Згідно з документацією на порталі держзакупівель, російське Мінпраці замовило 230 тисяч посвідчень для "членів сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій")", а також 757 305 посвідчень ветерана бойових дій загальною вартістю 79 мільйонів рублів.
Як зазначається у тендерній документації, 200 тисяч посвідчень для членів сім'ї загиблих розподілять у російське Міноборони, 30 тисяч - у Мінсоцзахисту. Також Міноборони передадуть 600 тисяч видрукуваних посвідчень учасників бойових дій, 86 805 - у Мінсоцзахисту, 60 тисяч - у МВС, 10 тисяч - у Росгвардію, 500 - у Мінбуд.
"Це в рази більше, ніж раніше. У травні відомство замовило друк майже 100 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій і понад 23 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих. Влітку минулого року Мінпраці уклало контракт на друк понад 82 тисяч бланків посвідчень ветеранів бойових дій і близько шести тисяч посвідчень для членів сім'ї загиблого", - пише видання.
За даними "Верстки", загалом від початку повномасштабного вторгнення російське Мінпраці замовило 936 052 посвідчень для ветеранів бойових дій. З червня посвідчення для членів сім'ї загиблих видають не тільки родичам солдатів регулярної армії, а й добровольців.
Втрати РФ в Україні - актуальне
Наразі загальні втрати особового складу Російської Федерації перетнули межу у 273 тисячі.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 273460 (+520 за добу) осіб", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, росіяни втратили у цій війні 315 своїх військових літаків, 316 гелікоптерів, 20 кораблів /катерів та один підводнийі човен.