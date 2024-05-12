Також Сили оборони знищили 79 ворожих танків, 196 бойових броньованих машин та 260 артилерійських систем.

За тиждень, з 5 по 12 травня, Сили оборони України знищили 8030 осіб особового складу військ РФ, а також 1314 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

"За тиждень з 5 по 12 травня 2024 року втрати противника склали близько 8030 осіб особового складу", - повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал Олександр Павлюк у Telegram.

Також, за словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Зокрема, як зазначив командувач, Сили оборони знищили 79 ворожих танків, 196 бойових броньованих машин, 260 артилерійських систем, дев'ять РСЗВ, сім установок ППО, 401 одиницю автотехніки, 40 одиниць спецтехніки.

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"Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 47 ракет та 274 БпЛА", - додав Павлюк.

Втрати Росії у війні проти України - останні новини

За минулу добу ЗСУ знищили 1 260 загарбників. У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабної війни загальні бойові втрати ворога склали 482 290 осіб.

Також українські захисники знищили та уразили чимало військової техніки противника. Зокрема, минулої доби було уражено 5 ворожих танків, 22 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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