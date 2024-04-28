Також українські бійці знищили ворожі танки, бронемашини, артилерію та іншу техніку.

Українські воїни продовжують боронити рідну землю від російських загарбників. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1096 окупантів.

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали близько 466 150 осіб.

Також було знищено та уражено військову техніку противника, а саме:

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танків - 7 279 (+11),

бойових броньованих машин - 13 991 (+20),

артилерійських систем - 11 948 (+43),

РСЗВ - 1050 (+1),

засоби ППО - 776 (+1),

літаків - 348 (+0),

гелікоптерів - 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9 507 (+22),

крилаті ракети - 2 124 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0),

підводні човни- 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 16 065 (+46),

спеціальна техніка - 1 971 (+3).

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно ворог просунувся в Очеретиному, що на Донеччині. Також відомо, що противник окупував Бердичі та просунувся у Кислівці. Загалом росіяни захопили близько 80% Очеретиного.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що росіяни можуть спробувати відкрити новий фронт на Куп'янському напрямку. Він наголосив, що наразі є всі ознаки того, що армія РФ до цього готується.

"В Бєлгородські області є підготовка, є на Куп’янському напрямку, є підготовка на Луганщині. Очевидно, що ворог демонструє наміри, скоріш за все, пробувати з Бєлгородської області в бік Харкова проводити охоплюючий удар. Це не безпосередньо прямо в лоб на Харків, але охоплюючий", - попередив експерт.

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