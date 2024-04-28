Окупанти хочуть використати поточні наступальні операції та ракетні удари по Україні для підготовки поля бою перед наступом.

Найближчими тижнями окупанти здобудуть суттєві тактичні переваги на фронті, поки ЗСУ чекають на прибуття західного озброєння. Однак навряд ворог зможе повністю розгромити оборону української армії.

Як повідомляє ISW, у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив спікеру Палати представників США Майку Джонсону, що без додаткової допомоги США Сили оборони зможуть "протриматися" до березня або квітня 2024-го.

За оцінкою аналітиків, прибуття американської допомоги на фронт найближчими тижнями, дозволить українським військам вирішити поточні проблеми з Водночас армія РФ активізує зусилля з дестабілізації оборони ЗСУ та спробує закріпитися на нових позиціях до цього часу.

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Два офіцери української розвідки сказали виданню Financial Times, що окупанти хочуть використати поточні наступальні операції та ракетні удари по Україні для підготовки поля бою перед наступом наприкінці травня або в червні.

Західний чиновник заявив FT, що росіяни можуть здійснити подальші "тактичні прориви" впродовж наступних тижнів, але не "захоплять" Україну повністю.

"Російські війська здатні досягти значних тактичних успіхів у районі Авдіївки та оперативно важливої мети - захоплення міста Часів Яр. Однак жодне з цих зусиль навряд чи переросте в оперативно важливе проникнення у найближчій перспективі, вже не кажучи про те, щоб призвести до краху оборонної лінії ЗСУ в Донецькій області", - підсумували у звіті.

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Як повідомляв УНІАН, росіяни прорвалися і закріпилися в Очеретиному на Донеччині. Українські захисники намагаються вибити ворога звідти. Тривають важкі бої.

Крім того, DeepState стверджує, що російські війська окупували Бердичі Донецької області.

Згідно з останнім прогнозом ISW, Україна протягом найближчих тижнів зможе нейтралізувати багато обмежень у матеріальній базі, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

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