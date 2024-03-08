Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження

Бійці сил спецоперацій на Запорізькому напрямку знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" за допомогою HIMARS.

Під час ведення розвідки операторами розвідувальних БПАК 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій виявлено АСП Р-330 "Житель", повідомили ССО у Telegram.

"Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі, черговий "Житель" і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО.

Втрати окупантів - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше аеророзвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном. Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика "Мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором.

За минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" загальні втрати противника склали: в живій силі - 360 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 27 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 7 бойових бронемашин, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 13 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще 1 склад ПММ ворога.

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