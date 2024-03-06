Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів.

Аеророзвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном. Про це повідомила прес-служба ГУР.

Зазначається, що вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика "Мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором.

"Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники ― спалили і його", - заявили в розвідці.

Знищення військової техніки РФ - останні новини

У лютому прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили комплекс спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку. Державна прикордонна служба України оприлюднила відео проведеної операції.

Також повідомлялося, що в ніч на 5 березня українськими морськими дронами було знищено корабель РФ "Сергей Котов" поблизу Керченської протоки. В результаті щонайменше 27 членів екіпажу зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними - 7 моряків. Крім того, на борту знищеного патрульного корабля був гелікоптер, готовий до бойового чергування.

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