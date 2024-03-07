На окупованій частині Луганської області загорівся склад боєприпасів російських загарбників.
Про це пише видання ASTRA. Зазначається, що займання сталося неподалік від селища Містки Сватівського району області. Загорівся склад з боєприпасами, що належаь 4-й танковій дивізії окупаційних військ РФ.
За даними видання, по обʼєкту поцілив HIMARS. Варто зауважити, що офіційної інформації від українського військового командування наразі немає.
Удари по окупантах: останні новини
Протягом доби, 6 березня, авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Водночас підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника.
На Таврійському напрямку за добу, 5 березня, було знищено 71 одиницю ворожої техніки. Загальні втрати окупантів у живій силі становлять понад 500 осіб.
Варто додати, що військові Збройних сил України кілька днів тому знищили склад боєприпасів російських окупантів в Олешках Херсонської області. Пожежа та детонація боєприпасів тривали упродовж всієї ночі.