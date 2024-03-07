Офіційної інформації від українського військового командування наразі немає.

На окупованій частині Луганської області загорівся склад боєприпасів російських загарбників.

Про це пише видання ASTRA. Зазначається, що займання сталося неподалік від селища Містки Сватівського району області. Загорівся склад з боєприпасами, що належаь 4-й танковій дивізії окупаційних військ РФ.

За даними видання, по обʼєкту поцілив HIMARS. Варто зауважити, що офіційної інформації від українського військового командування наразі немає.

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Удари по окупантах: останні новини

Протягом доби, 6 березня, авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Водночас підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника.

На Таврійському напрямку за добу, 5 березня, було знищено 71 одиницю ворожої техніки. Загальні втрати окупантів у живій силі становлять понад 500 осіб.

Варто додати, що військові Збройних сил України кілька днів тому знищили склад боєприпасів російських окупантів в Олешках Херсонської області. Пожежа та детонація боєприпасів тривали упродовж всієї ночі.

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