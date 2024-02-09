Загальні втрати Росії у живій силі наразі становлять 393 290 військових.

Минулої доби українські війська ліквідували ще 910 російських окупантів на фронті.

Як повідомляв Генштаб, станом на сьогодні, 9 лютого, загальні втрати Росії у війні вже становлять 393 290 військових.

Крім того, Збройні сили України знищили багато російської техніки, зокрема:

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танків ‒ 6385 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22);

артилерійських систем – 9435 (+24);

РСЗВ – 981 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилаті ракети ‒ 1881 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38);

спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).

Також відправили на брухт 666 засобів ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 24 катери та кораблі.

Війна в Україні - останні новини

Повномасштабна війна в Україні проти росіян триває вже 716 день, упродовж минулої доби на фронті між українськими воїнами та загарбниками було 65 бойових зіткнень, найбільше протистоянь відбулося на Авдіївському та Мар’їнському напрямку.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що бої відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі Авдіївки, але й в межах міської забудови. Ситуація в Авдіївці залишається складною, але при цьому контрольованою.

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