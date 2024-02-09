Вороги продовжують намагатися оточити Авдіївку, зазначив Генштаб української армії.

Повномасштабна війна в Україні проти росіян триває вже 716 день, упродовж минулої доби на фронті між українськими воїнами та загарбниками було 65 бойових зіткнень, найбільше протистоянь відбулося на Авдіївському та Мар’їнському напрямку.

Біля міста Авдіївка (Донецька область) захисники нашої країни відбили 19 атак з боку супротивника, окупанти не припиняють намагатися взяти цей населений пункт в оточення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю, 9 лютого, у своєму ранковому зведенні.

"…на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат... Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще cім атак біля Первомайського, Невельського Донецької області", - зазначили у Генштабі.

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Українські сили на Мар’їнському напрямку не припиняють стримувати супротивників біля Новомихайлівки, Побєди й Георгіївки Донецької області - там відбито 16 ворожих атак. На Куп’янському напрямку загарбники намагалися прорвати оборону захисників українців біля Іванівки та Синьківки Харківської області - там вдалося відбити п'ять атак.