Також "відмінусовано" 17 артилерійських систем, 15 танків та бронемашин, засіб ППО, близько 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Військо окупантів за добу поменшало на 730 осіб і наразі втрати РФ в Україні перетнули позначку у 460 тисяч.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб", - повідомив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу також відчутно збільшилась кількість знищеної техніки росіян, зокрема:

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артилерійських систем – до 11736 (+17 одиниць за минулу добу);

танків ‒ до 7236 (+7);

бойових броньованих машин ‒ до 13904 (+8);

засобів ППО ‒ 768 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – до 15812 (+27);

спеціальної техніки ‒ 1934 (+8) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – до 9384 (+5).

Як відомо, також ворог втратив під час повномасштабної війни в Україні 1046 РСЗВ, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів /катерів, один підводний човен.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень, ворог продовжує намагатися прорвати оборону ЗСУ.

Зокрема, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог атакував 17 та 16 разів. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак. Продовжувались бої також на Оріховському та Херсонському напрямках.

Зазначалось, що українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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