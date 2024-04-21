Пущено на брухт 26 одиниць автобронетехніки, 5 гармат, 2 міномети, чотири БпЛА, з них 2 "Орлан-10" та 2 "Mavic".

За минулу добу на двох напрямках – Херсонському та Оріховському - російська окупаційна армія втратила понад сотню солдатів та десятки озброєння та військової техніки, серед якої – потужні спостережні комплекси "Муром-М" що супроводжують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Водночас ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Про це інформують Сили оборони півдня України.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми: 3 - в районі Старомайорського та один - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог протягом ночі тричі штурмував в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій, завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах противника.

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Загалом протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на двох напрямках поменшало на 128 солдатів та 44 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема пущено на брухт 26 одиниць автобронетехніки, 5 гармат, 2 міномети, чотири БпЛА, з них 2 "Орлан-10" та 2 "Mavic". Також знищено два комплекси відеоспостереження "Муром-М", три станції радіоелектронної боротьби, аерофотостанцію та човен.

Водночас окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку - за минулу добу було зафіксовано проліт 147 розвідувальних дронів.

"Протягом бойової доби окупанти завдали на Оріхівському напрямку 4 авіаційні удари із застосуванням 3 керованих авіабомб та близько десятка некерованих авіаційних ракет. На Херсонщині ворог застосував 3 керовані авіабомби, а також в районі населеного пункту Кринки - близько восьми десятків некерованих авіаційних ракет - пошкоджено приватні житлові будинки та навчальні заклади", - розповіли у Силах оборони.

По населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей загарбники застосували 207 FPV-дронів, 7 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинули з БпЛА різних модифікацій 203 осколкові боєприпаси. В результаті на Херсонщині пошкоджено приватний житловий будинок.

Окрім того, ворожі війська 4 рази вдарили з артилерії по Херсону, обстріляли ще два десятки населених пунктів Херсонщини - поранено цивільну особу, руйнувань зазнали багатоповерховий будинок, приватні житлові будинки, кафе та газогін.

На Миколаївщині агресор з артилерії обстріляв акваторію Очаківської громади та село Солончаки Куцурубської громади, на Дніпропетровщині - Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади, на Запоріжжі - 7 населених пунктів. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, господарські споруди, комунальні підприємства, лінії електропередачі.

Кораблі ворожого флоту на чергуванні у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

Спостережений комплекс "Муром-М": що про нього відомо

Це комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Стаціонарні версії "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із лінією бойового зіткнення. Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, на півдні захисники знищили ворожий ЗРК "Стріла" і майже сотню окупантів на двох напрямках – Оріховському та Херсонському. Російська армія втратила майже сотню солдатів і 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них: зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10"; протитанковий ракетний комплекс; 18 одиниць автобронетехніки; 5 гармат; міномет; розвідувальній БпЛА - "Зала"; 2 станції радіоелектронної боротьби; 2 аерофотостанції.

За той час на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів, з яких 3 в районі Старомайорського, 2 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, - 7 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок.

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