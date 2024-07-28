ЗСУ знищили 13 танків та 51 артсистему ворога: Генштаб про вдалу добу на фронту

Сили оборони ліквідували вже 574 російських солдат.

Збройні сили України за минулу добу, 27 липня, ліквідували 1180 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України становлять наразі 574 690 осіб. Також Сили оборони знищили тисячі одиниць військової техніки та озброєння:

танків ‒ 8344 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21);

артилерійських систем – 15936 (+51);

РСЗВ – 1127 (+2);

засоби ППО ‒ 906 (+1);

літаків – 363 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30);

крилаті ракети ‒ 2405 (+2);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72);

спеціальна техніка ‒ 2671 (+0).

Війна в Україні - останні новини

Російські окупаційні війська мають просування на кількох ділянках фронту. Зокрема, ворог просунувся біля Водяного Донецької області, повідомляє DeepState.

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Від початку доби, 27 липня на фронті відбулося 96 бойових зіткнень із противником. Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку - там агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Майор НГУ Дмитро Кожубенко розповів, що на всі напрямки східного фронту росіяни підтягують резерви, а у районі Часового Яра та районі оборони Бахмута ситуація залишається складною.

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