Також за добу знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Генеральний штаб ЗСУ інформує, що загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 18.05.23 серед особового складу орієнтовно склали близько 201 100. Понад 500 російських окупантів знищено за останню добу.

Танків противника було знищено 3773 (+2) одиниці, бойових броньованих машин – 7373 (+8), артилерійських систем – 3198 (+32), реактивних систем залпового вогню – 563 (+1).

Засобів протиповітряної оборони окупантів було знищено 318 одиниць, літаків – 308, гелікоптерів – 294, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11), крилатих ракет ‒ 990 (+8).

Відео дня

Крім того, ворожих кораблів та катерів було знищено 18, автомобільної техніки та автоцистерн – 6 тис. 73 (+6) та спеціальної техніки ‒ 418 (+1).

Втрати Росії у війні проти України - що треба знати

17 травня втрати окупантів серед особового складу перетнули чергову "психологічну" позначку – 200 тисяч осіб. Експерти припускають, що збільшення втрат росіян у сукупності з успішним наступом України може стати справжнім коктейлем "Молотова" для Росії.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, чимало важливих цілей ворога атакували підрозділи ракетних військ.

Вас також можуть зацікавити новини: