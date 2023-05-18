Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Українські воїни потужно відпрацювали по позиціях російських окупантів протягом минулої доби, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Відео дня

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку російського повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 200 590 окупантів. Крім того, знищено ще 9 танків, 17 броньованих машин, 16 артсистем, 19 одиниць цистерн, 16 БПЛА і 7 одиниць спецтехніки.

Зокрема, на Таврійському напрямку Сили оборони знищили майже роту російських окупантів, знешкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Тоді як на Бахмутському напрямку станом на вчорашні дані, 17 травня, було знищено 107 окупантів було і 153 було поранено.

Згідно з даними Global Firepower, втрати РФ у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

Війна новини - головне станом на ранок 18 травня

Російські окупанти на тлі обмежених контратак ЗСУ на Бахмутському напрямку втрачають ініціативу на цій ділянці фронту, вказав Інститут вивчення війни.

Всього, Сили оборони України просунулися ще до 500 метрів на різних напрямках Бахмутського напрямку в рамках оборонної операції, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий 17 травня.

18 травня Росія завдала нового масованого удару по Україні, зокрема, повідомляють про вибухи у Києві та Одесі. В Одесі ворог влучив в об'єкт промисловості, є один загиблий.

Вас також можуть зацікавити новини: